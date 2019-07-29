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Otomobil duvara çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, dün sabah saatlerinde Alanya’nın Uzunöz Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Alanya’nın Uzunöz Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan İbrahim B.’nin (21) kullandığı 07 NY 949 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve araçta bulunan Ahmet D. (20), Ramazan S. E. (18), Hasan A.(18) ile Burak T.(20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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