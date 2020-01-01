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  4. Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sultandağı ilçesinde Oğuz K.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sultandağı ilçesinde Oğuz K. (25) idaresindeki 03 DU 742 plakalı otomobil, Tren İstasyonu mevkisinde elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Elfide S. (19) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elfide S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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