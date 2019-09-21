Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da önce beton elektrik direğine, ardından da park halindeki başka bir otomobile çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ölen Ertuğrul Berke Kahraman'ın (21) üzerinden uyuşturucu hap çıkarken, bir kamyonun altına saklanırken yakalanan yaralılardan Erşah Çelik'in (23) ise alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sultanbağı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 16 Y 4099 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki beton elektrik direğine, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Ertuğrul Berke Kahraman, Recep Özkan (30), Erşah Çelik ve H.E.Ç. (14) yaralandı.

KAMYONUN ALTINA GİZLENDİ

Yaralı olarak otomobilden çıkıp, kaçarak başka bir sokakta park halinde bulunan kamyonun altına gizlenen Erşah Çelik, kendisini takip eden polis ekiplerince yakalandı. Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından diğer yaralılarla birlikte ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelik’in 2.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tedaviye alınan yaralılardan Ertuğrul Berke Kahraman, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kahraman’ın üzerinde 11 uyuşturucu hap bulundu.