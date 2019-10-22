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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil enerji direğine çarparak ancak durabildi.

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil enerji direğine çarparak ancak durabildi. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Bursa-Ankara kara yolunun Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya doğru seyir halinde olan Yusuf Arda K. (19) idaresindeki 16 JK 317 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolü kaybetti. Araç yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

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