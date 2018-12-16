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Otomobil, elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 14:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 2 yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü Doğan Des, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza, saat 04.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kırkgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Des'in kullandığı 59 AAN 497 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Doğan Des yaralanırken, araçta bulunan Berke Des ve Fatih Yavaş ise hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Doğan Des, sağlık görevlilerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Yavaş ve Berke Des'in cansız bedenleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Tedavisi tamamlanan Doğan Des, jandarma ekiplerince sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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