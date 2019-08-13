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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil, otoyol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil, otoyol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralanırken, yola devrilen direk nedeniyle arkadan gelen 2 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda araç yoğunluğu meydana geldi.
Ataşehir - TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak, bağlantı yolunun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpma nedeniyle direk yola devrilirken otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Direğin yola devrilmesi sonucu, arkadan gelen 2 otomobil birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gelerek önlem aldı.
Toplam 3 aracın karıştığı kaza ve yola devrilen direk nedeniyle TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.

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