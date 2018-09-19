Otomobil emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı

Düzce'de otomobilin emniyet şeridinde duran kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 LN 574 plakalı otomobil, D-100 karayolu Gümüşova mevkisinde emniyet şeridinde duran Sezgin A. idaresindeki 54 AAV 047 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan Sait A. bulunduğu yerde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Sait A. bulunduğu yerden çıkarıldı. Bu sırada vatandaşlar, Sait A'yı şemsiye ve brandayla güneşten korumaya çalıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve Sait A, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

