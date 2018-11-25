Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: 4 öldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Diyarbakır- Batman karayolu 38'inci kilometresinde, Bismil ilçesi Üçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Batman yönüne giden Necdet Atak yönetimindeki 34 BHU 14 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet Kılıç'a ait 65 NU 342 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Doresinin altına girerek, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Necdet Atak, Servet Atak, Mehmet Ali Sürmeli ve Resul Bebe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesetler olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne gönderildi. TIR şoförü Ahmet Kılıç ise gözaltına alındı.

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