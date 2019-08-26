HABER

Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin emniyet şeridindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şahin Ç. yönetimindeki 34 DP 0603 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Gümüşova rampalarında, İstanbul istikametinde emniyet şeridinde bulunan Hasan Ç'nin kullandığı 78 DE 778 plakalı tıra çarptı.

Kazada, sürücü Şahin Ç. ile otomobildeki Hanide Çam, Ayşe Ana ve Mahmut Eren Koç yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre aksadı.

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
Amanos’un zirvesinde Köroğlu oyunuAmanos’un zirvesinde Köroğlu oyunu
Duvarlar, ağaçlar, sokaklar... Kadıköy'ü tırtıl sardıDuvarlar, ağaçlar, sokaklar... Kadıköy'ü tırtıl sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li başkana silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.