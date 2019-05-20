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Otomobil, engelli aracına çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de otomobil, engelli Hacı Osman Daniş'in(60) 3 tekerlekli, akülü aracına çarptı.

Otomobil, engelli aracına çarptı: 1 ölü

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de otomobil, engelli Hacı Osman Daniş'in(60) 3 tekerlekli, akülü aracına çarptı. Kazada Daniş yaşamını kaybetti.
Kaza Güney Çevre Yolu ile Baş Mahallesi'nin girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre;
Hacı Osman Daniş, 3 tekerlekli akülü engelli aracıyla tali yoldan ana yola çıkmak istedi. Ancak araca, M.K.'nin kullandığı 80 GT 725 plakalı otomobil çarptı. Daniş, aracıyla birlikte sürüklendi. İhbar üzerine gelen ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Daniş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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