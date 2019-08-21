HABER

Otomobil, engelli motosikletine çarptı; anne- oğul yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı, 3 tekerlekli engelli motosikletindeki Fadime Karataş (35) ile oğlu Hacı Yusuf Karataş (5) yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı, 3 tekerlekli engelli motosikletindeki Fadime Karataş (35) ile oğlu Hacı Yusuf Karataş (5) yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AG 730 plakalı otomobil, engelli Mehmet Karataş'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrulan, Karataş'ın oğlu Hacı Yusuf Karataş ve eşi Fadime Karataş yaralandı. Anne- oğul, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fadime ve Hacı Yusuf Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER27 kiloluk fark şaşkına çevirdi27 kiloluk fark şaşkına çevirdi
Kavga ettiği oğlunu bıçaklayan baba adliyeye sevk edildiKavga ettiği oğlunu bıçaklayan baba adliyeye sevk edildi
Oğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendiOğlunu bıçakla ağır yaralayan babanın tutuklanması istendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.