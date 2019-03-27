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Otomobil ev ile bahçe duvarı arasına yan yatarak devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil, yol kenarında yer alan ve düşük kotta kalan evin bahçesine devrildi, yan yatarak devrildi.

Otomobil ev ile bahçe duvarı arasına yan yatarak devrildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil, yol kenarında yer alan ve düşük kotta kalan evin bahçesine devrildi, yan yatarak devrildi. Ev ile bahçe duvarı arasında sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Pazaryeri Mevkii'nde meydana geldi. Fatma Demir (57), kullandığı 06 GB 7303 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarındaki evin demir bahçe korkuluklarını yıkan otomobil, bina ile bahçe duvarı arasına yan yatarak devrildi. Yaklaşık 1 metrelik alanda sıkışan otomobilin sürücüsü Demir, yaralı olarak kurtarıldı. Demir, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ev ile bahçe duvarı arasına yan yatarak devrildi

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