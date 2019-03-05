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Otomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil savrularak kullanılmayan evin duvarından içeri girdi, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil savrularak kullanılmayan evin duvarından içeri girdi, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniceköy’den İnegöl'e giden Erhan Gündüz (26) yönetimindeki 16 KDU 37 plakalı otomobil kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil yol kenarındaki bahçe çitlerini aşarak 2 katlı kullanılmayan evin duvarını yıkarak içeri daldı. Evden içeri giren otomobil, askıda kaldı. Kazada, sürücü Gündüz hafif, araçta bulunan Metin Tüfekçi (39) ise ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Eve saplanan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralıOtomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralıOtomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralıOtomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralı

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