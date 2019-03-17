Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Hakan Aktaş'ın kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine uçtu. Sürücü ile beraberinde bulunan arkadaşı, sıkıştıkları otomobilden güçlükle çıkarıldı.

Kaza, dün saat 23.30 sırasında Burhaniye-Ören karayolunda meydana geldi. Ören Mahallesi’nden ilçe merkezine giden Hakan Aktaş'ın kullandığı 09 LG 124 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle Beyaz Durak yanında kontrolden çıktı. Çöp bidonuna çarpan otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Sürücü Hakan Aktaş ile beraberinde bulunan arkadaşı Ahmet Berkan Yılmaz, otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın sonunda 2 yaralı arkadaşı otomobilden çıkardı.

Ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hakan Aktaş, Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

