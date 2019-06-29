Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Midyat karayolunda meydana geldi. R.A. yönetimindeki 27 HG 416 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçesine yuvarlandı. Kazada, sürücü R.A. ile araçta bulunan F.G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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