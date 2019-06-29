HABER

Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 09:50 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine düştü.

Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Midyat karayolunda meydana geldi. R.A. yönetimindeki 27 HG 416 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçesine yuvarlandı. Kazada, sürücü R.A. ile araçta bulunan F.G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRALI

Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralıOtomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralıOtomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
İki aile sopa ve küreklerle kavga etti: 6 yaralıİki aile sopa ve küreklerle kavga etti: 6 yaralı
Otomobil apatman bahçesine uçtu, sıkışan 2 kişi güçlükle kurtarıldıOtomobil apatman bahçesine uçtu, sıkışan 2 kişi güçlükle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.