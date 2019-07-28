Otomobil fındık bahçesine uçtu: 8 yaralı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bir otomobilin fındık bahçesine uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih U. idaresindeki 52 FT 597 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik fındık bahçesine uçtu. Kaza sonrası araçta sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Volkan, Hanife, Nevriye, Mustafa, Cafer, Tansu ve Evlin U. yaralandı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.



