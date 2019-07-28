HABER

Otomobil fındık bahçesine uçtu: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 17:40 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bir otomobilin fındık bahçesine uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobil fındık bahçesine uçtu: 8 yaralı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bir otomobilin fındık bahçesine uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih U. idaresindeki 52 FT 597 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik fındık bahçesine uçtu. Kaza sonrası araçta sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Volkan, Hanife, Nevriye, Mustafa, Cafer, Tansu ve Evlin U. yaralandı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Otomobil fındık bahçesine uçtu: 8 yaralı

Otomobil fındık bahçesine uçtu: 8 yaralı

Otomobil fındık bahçesine uçtu: 8 yaralı

PARTNERHamilelikte hangi egzersizler yapılır?Hamilelikte hangi egzersizler yapılır?
Tekeri patlayan otomobil takla attı: 3 yaralıTekeri patlayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Didim'de iki lastik botta 66 kaçak göçmen yakalandıDidim'de iki lastik botta 66 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.