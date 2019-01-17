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Otomobil fiyatına Şebap güvercini

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin yanı sıra birçok ülkede fanatikleri bulunan Şebap güvercinleri, 100 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Otomobil fiyatına Şebap güvercini

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin yanı sıra birçok ülkede fanatikleri bulunan Şebap güvercinleri, 100 bin liraya kadar alıcı buluyor.
Antalya'da 10 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlikte Şebap güvercini yetiştiren Melih Yılmaz, Şebap kelimesinin Arapçadan geldiğini, anlamının ise 'gençlik' olduğunu söyledi. Şebap güvercinlerinin 100 bin liraya kadar alıcı bulduğunu aktaran Yılmaz, bu güvercinlerin en büyük özelliğinin, üst soyların kan ırkı olduğunu belirtti. Irkı popüler yavrular büyüdüğünde yüksek fiyatlara satıldığını kaydeden Melih Yılmaz, anne ve babası şampiyon bir yavrunun gelecekte şampiyon olma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Bir güvercinin otomobil fiyatına alıcı bulmasının en büyük nedeninin güzelliği olduğunu kaydeden Yılmaz, tutkunlarının, Türkiye'deki her Şebap güvercininin soy haritasını takip ettiğini anlattı.
Şebap Güvercin Federasyonu daimi hakemi olduğunu da belirten Melih Yılmaz, Şebap güvercini fanatizminin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Farklı illerde Şebap güvercini dernekleri olduğunu, her birinin federasyona bağlı hareket ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Her yıl Ankara'da Şebap Güvercin Federasyonu'nun düzenlediği büyük yarışma olur. Burada yarışmacılar kendi güvercinleriyle şampiyon olmak için podyuma çıkar. Şebap, podyum kuşudur. Masaya çıkar ve duruşunu sergiler. Hakemler duruşunu, asaletini, tüy yapısını ve daha birçok ayrıntısını inceleyerek kuşlara puan verir" dedi.
"İyi kuş, iyi para vermeden alınmaz" diyen Yılmaz, "30 yılı aşkın süredir, Şebap camiası içindeyim. Binlerce kuşla karşılaştım. Türüne az rastlanır kuşlar gördüm. Yıllar önce şampiyon olan bir Şebap güvercininin kanından gelen başka bir kuşu yine podyumda görüp inceleme şansı yakaladım. Şebaplar, enteresan canlılar. Kendi ırklarının özelliğini nesiller boyu taşıyıp aktarabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızın kuşu 100 bin TL'ye satıldı. Antalya'da da birçok kuşa 50 bin TL üzerinde fiyat biçildi. Ama sahipleri satmadı. Çok değerli canlılar" diye konuştu.

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Otomobil fiyatına Şebap güverciniOtomobil fiyatına Şebap güverciniOtomobil fiyatına Şebap güverciniOtomobil fiyatına Şebap güvercini

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