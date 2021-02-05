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  4. Otomobil gişelerde beton bariyere çarptı: 2 ölü

Otomobil gişelerde beton bariyere çarptı: 2 ölü

05.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin otoban gişelerindeki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin otoban gişelerindeki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Bölgeden geçmekte olan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’de aracını durdurarak yaralıların yardımına koştu.
Edinilen bilgiye göre, Ali İlkimen yönetimindeki 20 HA 949 plakalı Wolkswagen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, İzmir-Aydın otoban gişelerindeki beton bariyere çarptı. Otoban gişeleri uygulama noktasında görevli polislerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan sürücü Ali İlkimen, Havva Ovacıklı, Mehmet O., Davut Ö. ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Havva Ovacıklı ve araç sürücüsü Ali İlkimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
“İl Sağlık Müdürü kazazedelerin yardımına koştu”
Aydın’ın Söke ilçesini ziyaret için bölgeden geçen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kazayı görerek hemen kazazedelerin yardımına koştu. İl Sağlık Müdürü Dr.Açıkgöz, “Sağlık ekiplerimiz hemen olay yerine gelerek gerekli müdahaleyi yaptılar. Yaralılarımıza geçmiş olsun” dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz, yaralıların ambulanslarla hastaneye sevkinin sağlanmasının ardından aracına binerek yoluna devam etti.

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