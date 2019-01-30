Otomobil göle dönen yolda mahsur kaldı

Adana’da Seyhan Baraj Gölü kapaklarının açılması nedeniyle Seyhan Nehri’nin taşması sonucu Mersin’in Tarsus ilçesindeki tarım alanlarının yanı sıra Adana Tuzla ile Tarsus arasındaki karayolu da sular altında kaldı.

Geçen hafta aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Baraj Gölü’nden nehre bırakılan su miktarı artırılırken, Seyhan Nehri’nin taşması sonucu nehir yakınlarında bulunan Tarsus’un Kefeli, Çöplü, Çatalca, Ağzıdelik ve Baharlı mahallelerindeki ekili alan zarar gördü, ulaşımın sağlandığı karayolu kapandı. Tuzla Tarsus ilçe yolunun Tuzla köprüsü mevkisinde yolun yaklaşık 100-150 metrelik kısmı sular altında kalması nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında karayolu trafiğe kapatılırken, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil yolun ortasında suyun içinde kaldı.

Sürücüsünün kendi imkanlarıyla çıktığı otomobilin, sudan çıkarılması bekleniyor.

