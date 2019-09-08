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Otomobil gölete devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkıp gölete devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü Recep Tektaş (60) ile yanındaki Zehra Özbek (40), çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Otomobil gölete devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkıp gölete devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü Recep Tektaş (60) ile yanındaki Zehra Özbek (40), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tektaş, hayatını kaybederken Özbek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaza, öğleden sonra, Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir'de oturan Recep Tektaş yönetimindeki 26 E 7867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mamuca göletine devrildi. Kazada, Tektaş ile birlikte otomobildeki Özbek, otomobilde mahsur kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan yaralı Recep Tektaş ve Zehra Özbek, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Recep Tektaş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Zehra Özbek'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Otomobil vinç ile sudan çıkarılırken, kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlatıldı.

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Otomobil gölete devrildi: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil gölete devrildi: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil gölete devrildi: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil gölete devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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