Otomobil gölete uçtu; aynı aileden 4 kişi öldü

Fevzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde, yokuş çıkarken aniden geri kayarak sulama göletine düşen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Banaz ilçesi Kızılcasöğüt Beldesi'nde meydana geldi. Kızılcasöğüt Göleti mesire alanına pikniğe gelen aynı aileden 4 kişinin içinde bulunduğu, engelli sürücü Ramazan Yanar (56) yönetimindeki 06 GMC 60 plakalı otomobil, yokuş çıkarken, bir anda geri kaymaya başladı. Yaklaşık 40 metre geri giden otomobil, sulama göletine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar, vakit kaybetmemek için, kendi araçlarına halatla bağladıkları otomobili, gölet kenarına çekmeyi başardı.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Yanar ile ablası Ummuhan Karacan (61), annesi Nazmiye Yanar (80) ve yengesi Gönül Yanar'ın (48) öldüğü belirlendi.
Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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