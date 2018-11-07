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Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

KONYA'da mobilyacı Mehmet Özer (38), arkadaşı Ferhunde H. (35) ile göletin kenarında otomobilin içinde uyurken, araç aniden hareket edip göle uçtu.

Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtuldu

Mehmet IŞIK/ KONYA, (DHA)- KONYA'da mobilyacı Mehmet Özer (38), arkadaşı Ferhunde H. (35) ile göletin kenarında otomobilin içinde uyurken, araç aniden hareket edip göle uçtu. Durumu fark edip, araçtan kurtulan Ferhunde H., yüzerek kurtuldu. Araç içinden çıkan ve balçığa saplanan Mehmet Özer ise boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi Ardıçlı Gölet’inde meydana geldi. Mehmet Özer, arkadaşı Ferhunde H. ile otomobiliyle bir süre gezdikten sonra Ardıçlı Gölet’i kenarına gelip, araç içinde oturup sohbet etmeye başladı. Ardından Özer ve Ferhunde H., araç içinde uyudu. Bu sırada otomobil, belirlenemeyen nedenle aniden hareket edip gölete uçtu. Otomobil su almaya başlayınca durumu fark etmeleri üzerine Ferhunde H., araçtan çıkıp yüzerek kurtuldu. Otomobilinden çıkmayı başaran Mehmet Özer ise balçığa saplandı. Seslenmesine rağmen Özer'den cevap alamayan Ferhunde H., yakındaki caddeye çıkıp yoldan geçen aracı durdurdu. Ardından da polis merkezine giderek yardım istedi. Fenalaşan Ferhande H., Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis, göletin çevresinde yaptığı araştırmada lastik izlerinden otomobilin suya düştüğü yeri belirledi. Ardından su altı polisi ekipleri çağrıldı. Ekipler gölette yaptığı aramada otomobilin dışında balçığa saplanan sürücü Özer'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Özer'in, cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
'ARAÇTAN ÇIKTI AMA SUDAN ÇIKAMADI'
Arkadaşı Mehmet Özer ile birlikte göletin kenarında otomobil içinde uyudukları sırada aracın aniden hareket ettiğini ileri süren Ferhunde H., ifadesinde ''Aracın içi su almaya başlayınca durumu fark ettik. Kendi çabalarımızla araçtan çıktık. Yüzerek kenara ulaştım. Mehmet araçtan çıkmıştı ama sudan çıktığını görmedim. Mehmet'e seslendim, cevap vermeyince yakındaki caddeye çıkıp, yoldan geçen aracı durdurarak, polise gidip yardım istedim'' dediği öğrenildi.
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Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtulduOtomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtulduOtomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtulduOtomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtuldu

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