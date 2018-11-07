Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtuldu (2)

TABURCU OLDU

Konya'da gölete düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, yüzerek kurtulan Ferhunde H., kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Aynı otomobilde bulunan ve araçtan çıktıktan sonra balçığa saplanıp, boğularak yaşamını yitiren Mehmet Özer'in ise otopsisi tamamlandı. Özer'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

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