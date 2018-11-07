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Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtuldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

TABURCU OLDU  Konya'da gölete düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, yüzerek kurtulan Ferhunde H., kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtuldu (2)

TABURCU OLDU
Konya'da gölete düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, yüzerek kurtulan Ferhunde H., kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Aynı otomobilde bulunan ve araçtan çıktıktan sonra balçığa saplanıp, boğularak yaşamını yitiren Mehmet Özer'in ise otopsisi tamamlandı. Özer'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

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