Otomobil, hafif ticari aracın altına girdi: 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, otomobilin hafif ticari aracın altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası hafif ticari araç 2 lastiği üzerinde dururken, çevredekiler bu görüntüyü şaşkınlıkla izledi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan kavşakta meydana geldi. Mustafa Savaş yönetimindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç ile Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin yandan çarparak altına girdiği hafif ticari araç iki lastiğinin üzerinde durdu. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta bulunan Fatih Savaş ile otomobilde bulunan Mukaddes Çelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araçların durumunu görenler şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda kişi, kaza yapan araçların başında toplandı. Polis, onları uzaklaştırmak için çaba harcadı.

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