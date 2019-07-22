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Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 19:33 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde, Ağrı- Van yolu mezarlık kavşağında meydana geldi.

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Ağrı- Van yolu mezarlık kavşağında meydana geldi. Ali İhsan Kaya yönetimindeki 04 AU 052 plakalı otomobil ile Muhlis Yıldırım yönetimindeki 04 AL 241 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler Muhlis Yıldırım, Ali İhsan Kaya ile birlikte araçlarda bulunan Sevgül Zorlu, Yüksel Albaş, Bekir Özkaya, Kerem Demir ve Hanifi Oğuz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hanifi Oğuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü 6 yaralıOtomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü 6 yaralıOtomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

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