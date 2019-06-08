Otomobil halaya daldı: 4 yaralı

Eskişehir’de, mahalle düğününde halay çekenlere insanlara otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak’ta meydana geldi. Araç sürücüsü henüz belirlenemeyen içinde A.Y. ve O.K.’nın bulunduğu 81 DT 359 plakalı otomobil, Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak’ta yapılan düğünün bulunduğu yere doğru ilerledi. Bu esnada, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan araç, sokakta halay çeken Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı’ya (16) çarptı.

Kazada yaralanan 4 şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Ayrıca Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan A.Y. ve O.K.’nın gözaltına alındığı ve polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma sürüdüğü bildirildi.

