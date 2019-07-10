Otomobil halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da halk otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Devrek Yolu üzerinde meydana geldi. Güler Sevinç (53) yönetimindeki 67 SL 476 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine ardından da yolcu almak üzere durağa yaklaşan Mustafa Dal (34) yönetimindeki 67 M 8250 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Güler Sevinç ve gelini Nurtaç Sevinç (31) ile halk otobüsündeki yolculardan Belda Başel (40) yaralandı. Hasar gören otomobilde sıkışan Güler Sevinç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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