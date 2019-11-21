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Otomobil hırsızı Çaldığım araçların sayısını bilmiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da çok sayıda otomobil çaldığı belirlenen A.D.

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL'da çok sayıda otomobil çaldığı belirlenen A.D. (54), İzmit'te polis operasyonuyla yakalandı. A.D.'nin, ifadesinde, bugüne kadar çaldığı araçların sayısını bilmediğini söylediği öğrenildi.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un Anadolu yakasında, uzun süredir otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen A.D.'nin İzmit'te olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla A.D., yakalanarak, gözaltına alındı. A.D.'nin, emniyetteki ifadesinde, bugüne kadar çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. A.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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