OTOMOBİL HIRSIZI PARMAK İZLERİNİ TİŞÖRTÜYLE SİLDİ

-Çaldığı otomobilde parmak izi kalmasın diye dokunduğu yerleri silen şüphelinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de bir şüpheli çaldığı panelvanı Esenler'de park etti. Yakalanmak istemeyen şüpheli parmak izi kalmasın diye üzerindeki tişörtü çıkararak otomobile dokunduğu yerleri sildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen ay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 35 R 4307 plakalı panelvanını Akşemsettin Sokak'taki evinin önüne park eden bir vatandaş, aracının sabah yerinde olmadığını gördü. Aracının çalındığını ihbar etmesi üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, çevre ilçelere de bilgi aktardı. Polisin 10 gündür her yerde aradığı araç, Esenler'de Esendere Mahallesi Üçyüzlü'de bir sokak üzerinde park halinde bulundu. Olay yerine giden ekipler, araç üzerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, aracın çalındığı gün sokağa bırakıldığını tespit etti. Polisin incelediği görüntülerde, aracı çalan hırsızın 'parmak izi kalmasın' diye üzerindeki tişörtü çıkararak dokunduğu yerleri temizlediği, otomobili sildiği ortaya çıktı. Polisin şüpheliyi yakalamak başlattığı çalışmalar devam ediyor.