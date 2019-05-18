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Otomobil hırsızı, yaşadığı rezidansta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, fırına ekmek almak için giren adı açıklanmayan vatandaşın üzerinde anahtarını bıraktığı otomobilini çalan Fahri A., yaşadığı rezidans dairesinde yakalandı.  Gebze Yenikent Mahallesi’nde geçen çarşamba günü yaşanan olayda adı açıklanmayan bir kişi anahtarını otomobilinin üzerinde bıraktığı aracından inip, ekmek almak için fırına girdi.

Otomobil hırsızı, yaşadığı rezidansta yakalandı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) -KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, fırına ekmek almak için giren adı açıklanmayan vatandaşın üzerinde anahtarını bıraktığı otomobilini çalan Fahri A., yaşadığı rezidans dairesinde yakalandı.
Gebze Yenikent Mahallesi’nde geçen çarşamba günü yaşanan olayda adı açıklanmayan bir kişi anahtarını otomobilinin üzerinde bıraktığı aracından inip, ekmek almak için fırına girdi. Ancak bu sırada otomobil çalındı. Fırından çıktığında otomobilini bulamayan kişinin ihabrı üzerine araştırma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden otomobilin, sahte plaka takılı otomobilden inen şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Görüntülerden otomobili çalan şüphelinin Fahri A. olduğu belirlendi. Şüpheli, Çayırova'da yaşadığı rezidans dairesinde yakalandı. 2 otomobil de rezidansın otoparkında bulundu.
Fahri A.’nın üzerinde ise sahte kimlik ve tabanca ele geçirildi. Farklı suçlardan hakkında arama kararı bulunduğu belirlenen Fahri A. adliyeye sevk edildi. Polis, hırsızlık için olay yerine gelen otomobili kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil hırsızı, yaşadığı rezidansta yakalandı

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