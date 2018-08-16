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Otomobil hırsızları ateş edilerek yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarlar  ile kapıda park halinde duran otomobili çalan hırsızlar yakalandı.

Otomobil hırsızları ateş edilerek yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL'DA hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarlar ile kapıda park halinde duran otomobili çalan hırsızlar yakalandı. Çaldıkları otomobili polislerin üzerine süren hırsızların ateş edilerek gözaltına alındıkları öğrenildi.

İŞE GİTMEK İÇİN UYANINCA HIRSIZLIGI FARK ETMİŞ
Çekmeköy'de geçtiğimiz ay yaşanan olayda iki hırsız, gece saatlerinde İsmail E. nin evine girdi. Evde çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, masanın üzerinde bulunan otomobil anahtarını alarak kapıda park halinde duran lüks otomobile yöneldi. Aracı çalıştıran hırsızlar hızla uzaklaştı. Sabah işe gitmek için uyanan ev sahibi İsmail E. önce otomobilinin anahtarının daha sonrada park halindeki aracının olmadığını fark ederek polise başvurdu.

POLİS ÇALINAN ŞÜPHELİLERİN İZİNİ TAMİRHANEDE BULDU
Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin çaldıkları otomobille birlikte Maltepe'de bir tamirhaneye girdiğini tespit etti. Tamirhaneye yapılan baskında hırsızlar çaldıkları otomobille kaçmaya çalıştı. Park halindeki araçlara çarpan şüpheliler, polisin lastiklerini ateş edilerek durduruldu ve gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Şüpheliler Fırat D.(26) ile Mevlüt K.(28) Oto Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.

SAHTE PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ
Polis şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada çok sayıda sahte plaka ele geçirdi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıkarken, Fırat D. hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Otomobil hırsızları ateş edilerek yakalandıOtomobil hırsızları ateş edilerek yakalandıOtomobil hırsızları ateş edilerek yakalandı

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