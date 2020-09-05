HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil hırsızları tutuklandı

Otomobil hırsızları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Adana’da cam kırıp düz kontak yaparak otomobil çalan iki zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana geldi.

Adana’da cam kırıp düz kontak yaparak otomobil çalan iki zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ümit T. (34) ve Uğur K. (35) Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde park halinde duran ve H.G.’ye ait otomobilin camını 26 Ağustos günü kırıp düz kontak yaparak çaldı. H.G. sabah kalkıp işe gitmek üzere otomobilini bıraktığı yere bulamayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini şikayette bulundu. Yapılan incelemelerde polis, zanlıların 5 Nisan günü elektrikli bisiklet çalan şahıslarla aynı kişi olduğunu, ayrıca zanlıların 14 Ağustos’ta da motosiklet çaldığını tespit etti. Bu tespitler üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlıların çaldığı otomobil 28 Ağustos’ta Akıncılar Mahallesinde bulundu. Hırsızların, çaldıkları otomobili bir hurdacıya sattığı belirlendi. Polis, bunun üzerine Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesine yaptığı baskında zanlıları yakaladı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERReymen sürpriz bir aşka yelken açtıReymen sürpriz bir aşka yelken açtı
Sultangazi'de hareketli anlar! Sultangazi'de hareketli anlar!
Hangi okullarda virüs tespit edildi? Hangi okullarda virüs tespit edildi?
En Çok Okunan Haberler
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!
Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!
İlginizi Çekebilir
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi?
Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi?
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Diğer Haberler
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı PKK operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı PKK operasyonu: 6 gözaltı
Sultangazi'de hareketli anlar! Polis ve asker yardıma koştu
Sultangazi'de hareketli anlar!
Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu!
Dev operasyon! 383 şüpheli yakalandı
Doğruysa çok vahim! Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığını iddia eden köylüler: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Korkutan açıklama: Maskelerin yüzde 99’u standartların altında
Korkutan açıklama: Maskelerin yüzde 99’u standartların altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.