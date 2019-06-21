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Otomobil hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki otomobili çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobil hırsızları yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki otomobili çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün gece Güneşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup maşa'nın (36) evinin önünde park halindeki 46 KR 840 plakalı otomobili çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı bugün sabah saatlerinde Yesiltepe Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracın A.A. (23) ve Y.E.K. (33) tarafından çalındığını tespit etti. Her iki şüpheli öğle saatlerinde Dogukent Mahallesi'ndeki işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.A. ve Y.E.K.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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