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OTOMOBİL HIRSIZLARINA İKİNCİ DALGA OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 2 ay önce yakalanan 17 kişilik otomobil hırsızlığı şebekesine yönelik ikinci operasyon düzenlendi.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da 2 ay önce yakalanan 17 kişilik otomobil hırsızlığı şebekesine yönelik ikinci operasyon düzenlendi. Operasyonda çalıntı parçaları internet üzerinden ve iş yerlerinde sattıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte yaklaşık 1 milyon liralık otomobil parçası ele geçirildi. İstanbul'da 2 ay önce gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Hırsızlık Büro Amirliği tarafından devam ettirilen soruşturmada iki gün önce ikinci dalga operasyon yapıldı. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 5’i iş yeri 6’sı ev olmak üzere toplam 11 farklı adrese girildi. Fatih, Bayrampaşa, Bahçelievler'de bulunan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, işyerleri ve evlerde yapılan aramalarda aralarında çalıntı direksiyon, araç konsolları gibi parçaların bulunduğu yaklaşık 1 milyon lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Nejdet B.(71), Özden B.(37), Levent G.(39), Ömer Y.(32), İsa Y.(26) sorgulandı. Yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan daha önceden polise geliş kayıtları bulunduğu öğrenilen şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin çalıntı eşyaları dükkanlarının yanı sıra, internet üzerinden verdikleri ilanlarla da pazarladıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nin yaptığı çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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