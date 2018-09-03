Otomobil hırsızlarına karşı geliştirildi

Adından da anlaşılacağı gibi araç çalışmadan önce sürücünün belirlediği bir PIN kodunu gerektirecek bir güvenlik özelliği olan “Drive to PIN” otomobil hırsızlarına karşı son derece etkili bir yöntem gibi görünüyor. Bu yöntem ile aracın orta konsolunda yer alan dokunmatik bilgi-eğlence ekranına doğru PIN kodu girilmediği sürece sürücünün aracı hareket ettirmesi neredeyse imkansız hale gelecek.
Drive to PIN, başlangıçta Tesla Model S ve Model X için gelecek. Kullanıcılar tarafından aracın bilgi–eğlence sistemindeki ayarlar, güvenlik ve güvenlik alt menülerine girerek etkinleştirilebilecek. Böylece sürücü tarafından belirlenen PIN kodu aracın çalışması için ikinci bir anahtar haline gelecek.
Drive to PIN ilerleyen dönemlerde Tesla Model 3’e de gelebilir!
Tesla’nın internet güncellemeleri yoluyla Model S ve Model X’e getirdiği bu yenilik sektörde bir ilk değil. Tıpkı bir akıllı telefonda olduğu gibi gelen güncellemelerle kullanıcılara yeni özellikler sunan bu sistem üzerinde birçok otomotiv devi mesai harcıyor. Özellik de Alman otomotiv devi Volkswagen Group.
Bünyesinde Volkswagen, Skoda, Porsche ve SEAT gibi markaları barındıran Alman üretici gelecekteki birçok modelinde bu hizmeti sunmayı planlıyor. Tahminlere göre bu modellerden ilki markanın en çok satan modeli ve sekizinci nesil üretimine 2019 yılında başlanması beklenilen Volkswagen Golf olacak.
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