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Otomobil hırsızlarının film gibi planını polis bozdu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

ADANA'da aldıkları ağır hasarlı otomobilin, aynı marka ve modelini oto kiralama şirketinden kiralayıp anahtarını kopyalayarak çalan Recep Sandık (43) ile Vefa Çokranlar'ın (34) film gibi planını polis bozdu.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da aldıkları ağır hasarlı otomobilin, aynı marka ve modelini oto kiralama şirketinden kiralayıp anahtarını kopyalayarak çalan Recep Sandık (43) ile Vefa Çokranlar'ın (34) film gibi planını polis bozdu. Yakalanan şüphelilerin, çaldıkları otomobili, motor ve şase numarasını, hasarlı otomobilinkiyle değiştirip kullanmayı planladıkları ortaya çıktı. Adana'da, Recep Sandık ile Vefa Çokranlar, piyasada sağlamı 60 bin lira olan ağır hasarlı bir otomobil aldı. Şüpheliler, kent genelindeki oto kiralama şirketlerinden aynı marka ve modelde otomobil aramaya başladı. Sandık ve Çokranlar, bir süre sonra istedikleri otomobili bulup, 3 günlüğüne kiraladı. Şüpheliler, ilk iş olarak otomobilin anahtarını koplayadı. Daha sonra Vefa Çokranlar, otomobilin içindeki gizlenmiş takip cihazını buldu. Oto elektirikçisine giderek takip cihazının, kiralama şirketine uyarı vermeden nasıl söküleceğini öğrenen şüpheliler, 3 günün ardından aracı tekrar firmaya teslim etti. Bir süre sonra aracı başka bir müşteri kiraladı. Otomobili kiralayan kişiyi adım adım izleyen Vefa Çokranlar ve Recep Sandık, akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Hurmalı Mahallesi'nden park halindeki aracı kopyaladıkları kontak anahtarı ile çaldı. Daha sonra, iÇokranlar takip cihazını sökerek sulama kanalına attı. Şüpheliler otomobili önceden kiraladıkları depoya götürdü. Kiraladığı aracın yerinde olmadığını fark eden vatandaş, polisi aradı. Ekipler ise oto kiralama şirketiyle irtibata geçti. Firma sahibinin takip cihazından hiçbir uyarı almadığını ve aracın konumunu görememesi üzeri devreye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi. 200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ Olayın ardından ekipler, aracın çalındığı yerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis görüntülerden, bir kişinin aracı kontak anahtarıyla çalıştırıp gittiğini saptadı. Bunun üzerine ekipler, kiralama şirketiyle irtibat kurarak, geçmiş dönemlerde otomobili kiralayan tüm kişiler üzerinde araştırma yaptı. Ekipler, 200 güvenlik kamerasını inceleyerek aracı takibe aldı. Polisler, otomobilin çalındıktan sonra takip cihazının söküldüğünü ortaya çıkardı. Görüntülerden şüphelilerin kimliğini de belirleyen ekipler, Çokranlar ve Sandık'ı yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan otomobil ise üzerinde başka bir plakayla depoda bulundu. Emniyete götürülen Çokranlar ve Sandık'ı, aracın aynısından kendilerinde de bulunduğunu, ağır hasarlı olan bu aracın şase ve motor numarasını ise çaldıkları otomobil ile değişeceklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vefa Çokranlar ve Recep Sandık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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