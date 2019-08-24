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OTOMOBİL HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:08 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobil çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yansıdı.  Olay, Eyüpsultan'da 31 Temmuz çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) - Eyüpsultan'da hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobil çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Eyüpsultan'da 31 Temmuz çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. 2 kişi girdikleri evden otomobil anahtarı ve 3 bin 400 lira çaldı. Anahtarla kapı önündeki otomobili de çalan hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.

İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Mağdur M.G. hırsızlık olayını polis ekiplerine ihbar etti. Ekipler, ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı. Olay yeri civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri tespit etti. Kimlikleri belirlenen Veysel C., Samet D. ve yanlarında bulunan S.C. (16) ekipler tarafından yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ CEZAEVİ FİRARİSİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinin konuyla ilgili yaptığı soruşturmada Veysel C.'nin 9 suç kaydı olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Samet D.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Veysel C. tutuklanırken diğer şüpheli Samet D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerin yanında olan 16 yaşındaki S.C ise Çocuk Şube Müdürlüğünden mahkemeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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(GÜVENLİK KAMERALARI)
-Şüphelilerin hırsızlık yaptığı adrese yürüyerek gelmesi
-Şüphelilerin hırsızlık yaptığı evden çıkması
-Şüphelilerin evden çaldığı otomobil anahtarının açtığı aracı tespit etmesi
-Şüphelilerin çaldıkları otomobille olay yerinden kaçması
-Şüphelilerin şube çıkışı

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