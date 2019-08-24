Otomobil hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) - EYÜPSULTAN'da hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobil çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Eyüpsultan'da 31 Temmuz çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. 2 kişi girdikleri evden otomobil anahtarı ve 3 bin 400 lira çaldı. Anahtarla kapı önündeki otomobili de çalan hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI Mağdur M.G. hırsızlık olayını polis ekiplerine ihbar etti. Ekipler, ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı. Olay yeri civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri tespit etti. Kimlikleri belirlenen Veysel C., Samet D. ve yanlarında bulunan S.C. (16) ekipler tarafından yakalandı. ŞÜPHELİLERDEN BİRİ CEZAEVİ FİRARİSİ Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinin konuyla ilgili yaptığı soruşturmada Veysel C.'nin 9 suç kaydı olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Samet D.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Veysel C. tutuklanırken diğer şüpheli Samet D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerin yanında olan 16 yaşındaki S.C ise Çocuk Şube Müdürlüğünden mahkemeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

