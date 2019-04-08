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Otomobil hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen oto hırsızlık suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalınan otomobillerin bazılarını parçalara ayırarak bazılarını da sahte plaka ve evraklarla sattıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 Nisan'da İstanbul, Diyarbakır ve Kırklareli'nde 8 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 çalıntı otomobil ele geçirilirken Diyarbakır'daki bir adreste ise 14 otomobile ait parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul'dan çaldıkları otomobilleri Diyarbakır'a götürdükleri araçların orada parçalara ayrılarak yedek parça halinde sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü istanbul oto hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği

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