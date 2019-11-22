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 OTOMOBİL HIRSIZLIĞINDAN DRAM ÇIKTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:12 | Son Güncelleme

Maltepe'de, 3 aydır hastanede kanser tedavisi gören 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaan Sunal hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)

Maltepe'de, 3 aydır hastanede kanser tedavisi gören 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaan Sunal hayatını kaybetti. Sunal'ın tedavisi sürerken ailenin hastanenin arka sokağına bıraktıkları otomobilleri çalındı. Aile yakınları, hırsızdan çalınan otomobilde bulunan oğullarına ait hatıraları isteyen aile, "Araç umurumuzda değil, onun kokusunun olduğu eşyalarını geri getirsin bize yeter" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, geçen Cuma günü Maltepe'de meydana geldi. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 22 yaşındaki Kaan Sunal'ın yakınları gencin yanına geldi. Aile, 17 UU 939 plakalı otomobillerini hastanenin arka sokağına bıraktı. Raporlar almak için hastaneden çıkan aile fertleri park ettikleri otomobili göremeyince aracın çalındığını fark ettiler. Salı günü doğum günü olan üniversite öğrencisi Kaan Sunal dün saat 09.30 sıralarından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaan Sunal'ın genç yaşta hayatını kaybetmesiyle büyük acı yaşayan aile, çalınan otomobilde bulunan oğullarına ait hatıra kalan eşyalarını hırsızdan geri istiyor.

DOĞUM GÜNÜNDE VERİLECEK OLAN HEDİYELER DE OTOMOBİLDEYDİ

Kaan Sunal'ın halasının kızı Burcu Kuyucu, "14 yaşından beri mücadele ediyordu. Kurtulmuştu. Sonra üniversite sınavına hazırlanırken tekrardan nüksetti hastalığı. 3 aydır bu hastaneden kanser tedavisi görüyordu. Ailesi 3 aydır buradaydı. Aracı da hastanenin hemen arka sokağında duruyordu. Hastanın peşinde olmaktan aracı ne zaman çalındığını bile Pazartesi sabahı yerinde olmadığını görünce anladık. Cuma sabahı araç çalınmış. Biz inanın arabasında değiliz. Kuzenim bugün 09.30 vefat etti. İçinde eşyaları vardı. Ailesinin ihtiyacı var, onun kokusunun olduğu en son giydiği eşyaları vardı. Her şeyi o aracın içindeydi. Bütün eşyaları arabada duruyordu. Araba hiç umurumuzda bile değil. Eşyalarını getirsin, raporları, hastanede yanımızda taşıyamadığımız her şey vardı. Arabayı nereye koyarsa koysun ama eşyalarını getrsin. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Kendi malın gibi hastanenin önünde alıp gidiyorsun. 2 gün önce doğum günüydü, hediyeleri araçtaydı. Hediyelerini bile göremedi. Makine mühendisliğini kazanmıştı" diye konuştu.

ONUN HATIRILARINI GERİ GETİRSİN

Halasının oğlu Tolga Gürhan ise, "Arka sokakta bulunan aracı almak için hastaneden çıktık. Aracımız çekildi zannettik. Sonra kamera kayıtlarına baktık aracı çalmışlar. Ailesi ve biz hastamız yoğun bakımdaydı onla ilgileniyorlardı. Her şeyi çalınan aracın içindeydi. 3 aydır falan buradalar. Çalan kişi eğer vicdanlı birisi ise kıyafetlerini, eşyalarını getirsin. Şu an acımız çok fazla. Aracı düşünecek halde değiliz. Onun hatıralarını geri getirsin. İnşallah bulunur" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Kaan Sunal'ın cenazesi hastaneden alınarak defnedilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi otomobilin yanına gelerek kapısını açıyor. Daha sonra içine girdiği otomobili çalıştırıp hareket ettirerek, hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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