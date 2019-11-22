 OTOMOBİL HIRSIZLIĞINDAN DRAM ÇIKTI 

DOĞUM GÜNÜNDE VERİLECEK OLAN HEDİYELER DE OTOMOBİLDEYDİ

Kaan Sunal'ın halasının kızı Burcu Kuyucu, "14 yaşından beri mücadele ediyordu. Kurtulmuştu. Sonra üniversite sınavına hazırlanırken tekrardan nüksetti hastalığı. 3 aydır bu hastaneden kanser tedavisi görüyordu. Ailesi 3 aydır buradaydı. Aracı da hastanenin hemen arka sokağında duruyordu. Hastanın peşinde olmaktan aracı ne zaman çalındığını bile Pazartesi sabahı yerinde olmadığını görünce anladık. Cuma sabahı araç çalınmış. Biz inanın arabasında değiliz. Kuzenim bugün 09.30 vefat etti. İçinde eşyaları vardı. Ailesinin ihtiyacı var, onun kokusunun olduğu en son giydiği eşyaları vardı. Her şeyi o aracın içindeydi. Bütün eşyaları arabada duruyordu. Araba hiç umurumuzda bile değil. Eşyalarını getirsin, raporları, hastanede yanımızda taşıyamadığımız her şey vardı. Arabayı nereye koyarsa koysun ama eşyalarını getrsin. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Kendi malın gibi hastanenin önünde alıp gidiyorsun. 2 gün önce doğum günüydü, hediyeleri araçtaydı. Hediyelerini bile göremedi. Makine mühendisliğini kazanmıştı" diye konuştu.