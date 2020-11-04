Otomobil içerisinde öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı

Kayseri-Erciyes yolunda otomobilinin içinde kafasından vurulmuş halde bulunan Sedat Akbalık’ın katil zanlısı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Erciyes yolunda gerçekleşen olayda, yol ortasında duran bir otomobil görenler aracı kontrol etmek istedi. 38 LF 830 plakalı otomobile yaklaşan vatandaşlar, içerisinde başından vurulmuş ve hareketsiz yatan bir şahıs görünce polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, araç içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunan kişinin Sedat Akbalık (33) olduğu belirlendi.

Başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Sedat Akbalık’ın katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, katil zanlısını yakaladı. Cinayet zanlısı adli tabiplikteki kontrolünün ardından, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

