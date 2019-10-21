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Otomobil içerisinde sıkışan eşinin elini bir saniye olsun bırakmadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 01:34 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye İlçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı. Kurtarma sırasında Alim Oduncu eşinin elini bırakmadı.

Otomobil içerisinde sıkışan eşinin elini bir saniye olsun bırakmadı!

Edinilen bilgiye göre, Alim Oduncu idaresindeki otomobil, Muğla - Fethiye Karayolu İnlice plajı kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole düştü. Kaza sürücü Alim Oduncu ve yanında buluna eşi Gülay Oduncu yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Oduncu çiftini uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkardı. Kurtarma çalışması sırasında sağlık ekiplerinin ikazlarına rağmen Alim Oduncu eşi Gülay'ın elini bırakmadı. Yaralılar 112 Acil Ambulans ile sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye Alim Oduncu

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