HABER

Otomobil içinde uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl İlçesi Kulaca Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, park halindeki bir otomobili şüphe üzerine takip etti. Araç içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, otomobilde bulunan O.Ş .(29), S.U.(26) ve İ.K.'yi(26) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 100 gram metanfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1000 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden O.Ş.'nin Bursa 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yaralama suçundan arandığı öğrenildi.

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
Motosikletin çarptığı anne- kız yaralandıMotosikletin çarptığı anne- kız yaralandı
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıEskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.