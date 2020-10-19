Otomobil içindeki silahlı şüpheliler gözaltına alındı

Eskişehir’de bir otomobilin içinde bulunan silahlı şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yaşandı. Dün akşam bir otomobil içinde silahlı şahıslar olduğu yönünde 155 Polis İmdat hattına ihbar geldi. Alınan ihbar üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, aracı durdurarak içinde bulunan şüphelileri araçtan çıkardı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 adet tabanca, 2 adet kesici alet, 0.20 gram metamfetamin, 14,94 gram skunk esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

