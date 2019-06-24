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Otomobil iki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 09:55 | Son Güncelleme

E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda şerit değiştirdiği sırada yanında ilerleyen bir motosiklete çarptı.

E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda şerit değiştirdiği sırada yanında ilerleyen bir motosiklete çarptı. Otomobil ardından başka bir motosiklete daha çarparken kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza anları ise kask kamerasınca böyle görüntülendi.
Kaza geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Altunizade mevkiinde meydana gelmişti. Yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda şerit değiştirerek, o sırada motosikletiyle yanından geçmekte olan Berkcan Karabulut’a çarptı. Berkcan Karabulut çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ardından otomobil yoldaki başka bir motosiklete daha çarptı. Motosiklet sürücüsü Karabulut olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer motosiklette bulunan İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz ise ağır yaralandı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yaralılar da ambulansa konarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1 kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de ağır yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Yoldaki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletliler yolda ilerlediği sırada otomobil sürücüsü bir anda direksiyonu kırarak şerit değiştiriyor, o sırada yanından geçmekte olan motosikletliye çarpıyor.

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