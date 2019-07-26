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Otomobil ikiye bölündü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde dün gece meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.İlk kaza, Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesinde meydana geldi.

Otomobil ikiye bölündü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde dün gece meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
İlk kaza, Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesinde meydana geldi. Bora A’nın (34) kullandığı 07 FLT 22 plakalı otomobil, Sadık O.S.’nin (27) kullandığı 07 VGZ 18 plakalı motosikletle çarpıştı. Adrasan Deniz Yolu Caddesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücü Sadık O.S. ağır yaralandı. Yaralı ambulans ile Kumluca’daki özel bir hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Bora A. araçta bulunan Sevda A. kazayı yara almadan atlattı.
İkinci kaza, Ahmet Aliağa Bulvarı, Deniz Yolu Caddesinde meydana geldi. Mahmut Arslan’ın kullandığı 07 TD 757 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıkmasıyla meydana geldi. Refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobil ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü Mahmut Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Fatma G. (21) ağır yaralandı. Fatma G. ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ikiye bölündü

Otomobil ikiye bölündü

Otomobil ikiye bölündü

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