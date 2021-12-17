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Otomobil ikiye bölündü: Yaralılar var

17.12.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir araçla çarpışan otomobilin ikiye bölündü. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ikiye bölündü: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Mahallesi Gemi Söküm Tesisleri Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Gemi Söküm Tesisleri istikametinde ilerlemekte olan B.Y. idaresindeki otomobilin seyir halindeyken sol arka lastiği koptu.

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RESMEN İKİYE AYRILDI

Yolda savrulan otomobil, karşı yönden gelen A.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil ikiye ayrıldı. Kazada araç sürücüleri B.Y ve .A.K. ile yolcular Y.K. ve Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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