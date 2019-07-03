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Otomobil ile ambulans çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 22:17 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil, kalp krizi geçiren hastanın taşındığı ambulansa çarptı.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil, kalp krizi geçiren hastanın taşındığı ambulansa çarptı. Kazada sürücüler ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Seydişehir- Konya yolunun Karabulak kavşağında meydana geldi. Fahri Vezirarslan, yönetimindeki 42 FNK 74 plakalı, 112 Acil Servis Hizmetleri'nin ambulansıyla kalp krizi geçiren Yusuf Kiraz'ı Konya'daki hastaneye götürmek için yola çıktı. Nuri Kavi'nin kullandığı 19 SB 322 otomobil, kavşakta ambulansa çarptı. Kazada ambulans sürücüsü Fahri Vezirarslan ile sağlık görevlileri Şerifenur Korkmaz, Lokman Nergiz ve otomobil sürücüsü Nuri Kavi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, 4 yaralıyı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçiren Yusuf Kiraz ise hava ambulansıyla Konya'ya götürüldü.

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