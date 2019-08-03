HABER

Otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 01:15 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde hasta taşıdığı öğrenilen bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde hasta taşıdığı öğrenilen bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesinden hasta alan bir ambulans, hastayı Torbalı ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk etmek için yola çıktı. İddiaya göre, Ayrancılar Mahallesi yakınında tali yoldan çıktığı ileri sürülen V.Y. idaresindeki otomobil ile ambulansın çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan her iki araçta takla attı. Meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 2 kişi, ambulansta ise 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan 7 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Şarampole devrilen otomobildeki baba-oğul yaralandıŞarampole devrilen otomobildeki baba-oğul yaralandı
Elazığ’da orman yangınıElazığ’da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber! 13 yaşındaki çocuk 6 bıçak darbesiyle öldürülmüş

Kahreden haber! 13 yaşındaki çocuk 6 bıçak darbesiyle öldürülmüş

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.