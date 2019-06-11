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Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si doktor 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ali K.’nin (40) kullandığı 05 LB 423 plakalı beton mikseri ile Yedikır Sosyal Tesisleri bölgesinden şehir merkezine doğru hareket halindeki İlyas Ş.’nin kullandığı 05 AAN 790 plakalı otomobil çarpıştı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si doktor 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali K.’nin (40) kullandığı 05 LB 423 plakalı beton mikseri ile Yedikır Sosyal Tesisleri bölgesinden şehir merkezine doğru hareket halindeki İlyas Ş.’nin kullandığı 05 AAN 790 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada doktor İlyas Ş. ile aynı araçta bulunan doktor Ömer Geçkin, Hemşire Hatice Erel ve oğlu Deniz Erel(11), hemşire Meral Bağdat ile kızı Nazlı Bağdat (20) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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